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Матюхін залишив посаду речника штабу АТО

На його посаду призначено полковника Сергія Жмурка
Речник штабу АТО Леонід Матюхін пішов з посади в межах ротації.
Матюхін залишив посаду речника штабу АТО Леонід Матюхін. Фото: ua.112.ua

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я пішов, бо це ротація раз на 4 місяці. Зараз буду служити, як і служив", – написав він.

Матюхін додав, що на його посаду призначено полковника Сергія Жмурка, який раніше вже виконував ці обов’язки.

"У мене там залишилось багато друзів. Якщо буде можливість повертатися туди, до них, то я буду. Я завжди їду звідти з недобрим настроєм. І я не вмію не переживати за тих, хто там залишився", – сказав Матюхін.

Він також попросив пробачення в громадян України, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

"Прошу пробачення в громадян України, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях. Пробачте, що ви досі окуповані…ймовірно, в цьому є й моя провина, але не втрачайте надію на перемогу і вона настане. Якщо ви там є, якщо в Донецьку і Луганську чекають на Україну, то настане той час, коли у ваших містах майорітимуть синьо-жовті прапори", – написав Матюхін.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Леонід Матюхін уже приступав до виконання обов’язків прес-офіцера АТО, які раніше виконував підполковник Владислав Селезньов.

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11 03 2017 21:20
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