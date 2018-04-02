МАУ назвали причину аварійного приземлення літака у Тбілісі Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Київ - Тбілісі, здійснив посадку на вищій за стандартну швидкості у зв'язку з некоректною роботою системи випуску закрилків.

Фото: uk.wikipedia.org

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в авіакомпанії. Екіпаж діяв згідно з інструкціями і вимогами безпеки. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. "За пасажирами, що вилітають з Тбілісі до Києва, рейсом PS516, відправлений інший літак. Виліт рейсу запланований 5 лютого в 02:15 за місцевим часом", – додали в МАУ. Нагадаємо, грузинські ЗМІ повідомили, що літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який здійснював рейс Київ-Тбілісі, в неділю здійснив жорстку посадку у Тбіліському міжнародному аеропорту, імовірно, через несправність гальмівної системи.

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