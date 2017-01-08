МАУ отримувала непрозорі знижки від аеропорту "Бориспіль", - АМКУ

Аеропорт робив це "не публічно, непрозоро, за відсутності будь-яких встановлених критеріїв розрахунку розміру знижок до аеропортових зборів для авіакомпаній

Держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" надавало авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" сумнівні знижки щодо сплати аеропортових зборів.

Комітет розглядає справу "за ознаками вчинення ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг".

"ДП "МА Бориспіль", маючи ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку надання спеціалізованих послуг аеропорту в межах території розташування Міжнародного аеропорту "Бориспіль", застосовувало знижувальні коефіцієнти до аеропортових зборів лише до однієї авіакомпанії - ПрАТ "Авіакомпанія МАУ", - йдеться у відповіді Антимонопольного комітету на запит "ВВС".

Там також додають, що аеропорт робив це "не публічно, непрозоро, за відсутності будь-яких встановлених критеріїв розрахунку розміру знижок до аеропортових зборів для авіакомпаній".

У Антимонопольному комітеті рекомендують аеропорту "Бориспіль" виробити чіткі критерії щодо знижок на аеропортові збори.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

В понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.