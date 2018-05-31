МАУ підвищить плату за друк посадкового талона
Також авіакомпанія проінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс. Відбудеться це з 1 серпня, - повідомляє avianews.com.
Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу з екрану гаджета.
Також мандрівники, які прибули в аеропорт Бориспіль заздалегідь, можуть зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Зробити це можна не пізніше ніж за 3 години до вильоту. У разі, якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, в кіосках він безкоштовно зможе роздрукувати талон.
Вперше плату за роздруківку посадкового талона в аеропорту МАУ ввела з 1 липня 2017 року для рейсів Київ-Рига і Рига-Київ. Початковий розмір нового збору становив 20 євро.
З 1 жовтня 2017 року збір був зменшений з 20 до 10 євро і поширений на всі внутрішні, а також міжнародні напрямки середньої дальності.
Наразі роздруківку посадкового талона в аеропорту не оплачують пасажири бізнес-класу всіх рейсів, мандрівники, які купили квитки преміум-економ-класу і економ-класу на далекомагістральні рейси, а також пасажири чартерних рейсів.
Як повідомляв iPress.ua, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) – з 1 липня 2018 року скасовує можливість перевезення наднормативного багажу для учасників програми лояльності Panorama Club Classic.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?