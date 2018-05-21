МАУ погіршила умови програми лояльності
Так, скасовується можливість перевезення по 2 кг понад норми на кожне місце зареєстрованого багажу, а також можливість наднормативного перевезення ручної поклажі - одне місце до 12 кг, - йдеться в повідомленні компанії.
Ці привілеї учасників Panorama Club Classic діють тільки на перельотах до 30 червня 2018 року.
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України заснована у 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.
Авіакомпанія з'єднує Україну з 80 містами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу і країн СНД і забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів у більш ніж 3 тис. міст світу. МАУ виконує понад 1,1 тис. регулярних рейсів в тиждень. Флот МАУ складається з 39 літаків: 35 середньомагістральних і чотирьох далекомагістральних. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт Бориспіль.
Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відкрити майже 40 нових напрямів протягом найближчих 5 років у міста України і світу.
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