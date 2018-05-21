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МАУ погіршила умови програми лояльності

МАУ утискає умови програми лояльності
Найбільша авіакомпанія – Міжнародні авіалінії України (МАУ) – з 1 липня 2018 року скасовує можливість перевезення наднормативного багажу для учасників програми лояльності Panorama Club Classic.
МАУ погіршила умови програми лояльності Фото: ufsa.com

Так, скасовується можливість перевезення по 2 кг понад норми на кожне місце зареєстрованого багажу, а також можливість наднормативного перевезення ручної поклажі - одне місце до 12 кг, -  йдеться в повідомленні компанії.

Ці привілеї учасників Panorama Club Classic діють тільки на перельотах до 30 червня 2018 року.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України заснована у 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.

Авіакомпанія з'єднує Україну з 80 містами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу і країн СНД і забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів у більш ніж 3 тис. міст світу. МАУ виконує понад 1,1 тис. регулярних рейсів в тиждень. Флот МАУ складається з 39 літаків: 35 середньомагістральних і чотирьох далекомагістральних. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відкрити майже 40 нових напрямів протягом найближчих 5 років у міста України і світу.

 
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21 05 2018 12:30
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