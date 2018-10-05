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МАУ просить пасажирів летіти 16 травня до Брюсселя без багажу

У компанії просять розглянути варіант летіти лише з ручною поклажею
У вівторок, 16 травня, вантажники хендлінгової компанії Swissport Belgium планують проводити страйк та акцію протесту у столиці Бельгії Брюсселі. У зв'язку з цим компанія "Міжнародні авіалінії України" просить пасажирів за можливістю не брати з собою багаж.
МАУ просить пасажирів летіти 16 травня до Брюсселя без багажу Фото: gettyimages.com

"Це (акція протесту, – ред.), в свою чергу, може вплинути на процес вивантаження та завантаження багажу на рейси авіакомпаній, що прибувають та відлітають цього дня з аеропорту Брюсселя. Просимо вас, по можливості, розглянути варіант перельоту в/з аеропорту Брюсселя тільки з ручною поклажею, щоб уникнути можливої затримки багажу", – повідомили в МАУ.

У разі ж затримки доставки багажу авіакомпанія обіцяє зробити все, щоб доставити його найближчим часом.

"Для оформлення необхідних документів радимо звертатися до офісів розшуку багажу Lost&Found до виходу з зони прильоту. Нам шкода, якщо ця ситуація вплине на ваші плани і приносимо вибачення за спричинені незручності. Дякуємо за терпіння та розуміння", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відкрити майже 40 нових напрямів протягом найближчих 5 років у міста України і світу.

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10 05 2018 21:30
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