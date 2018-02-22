МАУ відкриє майже сорок нових напрямів
Про це розповів глава наглядової ради МАУ Арон Майберг на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль", повідомляє "Укрінформ".
"У 2018 році - Вінниця, Копенгаген, Каїр, Делі, Торонто, Санья; 2019 рік - це Миколаїв, Гамбург, Лісабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Ізмір, Шанхай. Ізмір ми хотіли відкрити в 2018 році, але нам не вдалося отримати дозвіл. У 2020 році - Ужгород, Дублін, Манчестер, Болонья, Гданськ, Бішкек, Кувейт, Маямі, Гуанчжоу.
2021 рік - Загреб, Варна, Таллінн, Сеул і 2022 рік - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддіс-Абеба, Чикаго", - розповів Майберг про нові напрями.
За підсумками 2017 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" перевезла майже 7 млн пасажирів, що на 16,4% перевищує показник 2016 року.
Нагадаємо, що головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.
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