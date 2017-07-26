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МАУ вимагає від Мінінфраструктури скасувати контракт Ryanair, - Омелян

Крім того, МАУ судиться з аеропортом Львова, вимагаючи відмовитись від домовленостей з Ryanair
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" подала кілька позовів, у яких вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, компенсувати 20 млн 500 тис грн з початку продажу лоукостером дешевих квитків на жовтень і заборонити міністерству інфраструктури сприяти Ryanair.
МАУ вимагає від Мінінфраструктури скасувати контракт Ryanair, - Омелян Фото: training.com.ua

Відповідні позови міністр інфраструктури Володимир Омелян оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Міжнародні авіалінії України" використовують всі можливості, щоб заблокувати прихід лоу-костів в країну і дати можливість літати українцям в десятки разів дешевше по Європі та світу, збільшити потік туристів в Україну в рази", - прокоментував позови Омелян.

Так, у першому позові, який МАУ подала до Господарського суду Києва позов проти Міністерства інфраструктури, висунуто вимогу компенсувати їй 20 млн 500 тис грн. Як йдеться у позові, МАУ знизила ціни на свої квитки "для збереження пасажиропотоку" у зв'язку з тим, що лоукост Ryanair, мав намір вийти на український ринок, почав продавати квитки на свої рейси.

Крім того, МАУ судиться з аеропортом Львова, вимагаючи скасувати контракт з Ryanair.

Також МАУ подало позов до Міністерства інфраструктури з вимогою заборонити "дії щодо надання, сприяння в наданні, схиляння до надання переваг (знижок, пільг, інших переваг) авіакомпанії Ryanair, не доступних МАУ".

Зазначимо, минулого тижня в авіакомпанії Міжнародні авіалінії України заявили, що не мають ніякого впливу і не беруть участі будь-яким чином в переговорах про польоти в Україну лоукосту Ryanair.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

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