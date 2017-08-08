МАУ згортає лоукост-програму після рішення Ryanair не літати в Україну, - Омелян

Кількість квитків на сайті МАУ в лоукост-сегменті впала до 4%

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розширила власну лоукост-програму після офіційного оголошення ірландського лоукосту Ryanair про вихід на український ринок. Коли Ryanair скасував рейси з України, МАУ зменшила свою лоукост-пропозицію втричі.

"Ми бачимо дуже цікаву статистику. Тільки-но авіакомпанія Ryanair офіційно заявила, що виходить на ринок України, - до того моменту ми взагалі не згадували назву цієї компанії під час перемовин, - МАУ одразу почали пропонувати спеціальні акції на квитки. До березня лише 1% квитків МАУ були за так званою "лоукост"-ціною. До фактичного заходу Ryanair кількість таких авіаквитків стала 12%", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За його словами, після того як Ryanair заявив, що не буде літати в Україну, кількість квитків на сайті МАУ в лоукост-сегменті впала до 4%.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

В понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.