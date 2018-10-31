МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі

Нові норми діятимуть для пасажирів, що придбали квитки з листопада 2018 року

З 15 січня 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

Як повідомили у прес-службі МАУ в середу, 31 жовтня, нова політика перевезення ручної поклажі стане "прозорішою та зрозумілішою для всіх пасажирів".

Нові норми діятимуть для пасажирів, що придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, та залежатимуть від базового тарифу та/або класу обслуговування, за яким куплено квиток.

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти із собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири, які придбали квитки, до вартості яких входить перевезення зареєстрованого багажу та пасажирам преміум економічного класу обслуговування на далекомагістральних рейсах, зможуть взяти із собою на борт літака 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40х30х10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири бізнес класу середньомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 12кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири бізнес класу далекомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 3 місця ручної поклажі: 2 місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг та розмірами не більш ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її перевезення збір у розмірі 15 євро. Здійснити оплату за перевезення додаткового місця ручної поклажі можна буде в аеропорту відправлення.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ повідомила про збільшення розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.