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МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі

Нові норми діятимуть для пасажирів, що придбали квитки з листопада 2018 року
З 15 січня 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.
МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі Фото: avia.tickets.ua

Як повідомили у прес-службі МАУ в середу, 31 жовтня, нова політика перевезення ручної поклажі стане "прозорішою та зрозумілішою для всіх пасажирів".

Нові норми діятимуть для пасажирів, що придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, та залежатимуть від базового тарифу та/або класу обслуговування, за яким куплено квиток.

  • Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти із собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку.

  • Пасажири, які придбали квитки, до вартості яких входить перевезення зареєстрованого багажу та пасажирам преміум економічного класу обслуговування на далекомагістральних рейсах, зможуть взяти із собою на борт літака 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40х30х10 см, а також верхній одяг та парасольку.

  • Пасажири бізнес класу середньомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 12кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.

  • Пасажири бізнес класу далекомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 3 місця ручної поклажі: 2 місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг та розмірами не більш ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її перевезення збір у розмірі 15 євро. Здійснити оплату за перевезення додаткового місця ручної поклажі можна буде в аеропорту відправлення.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ повідомила про збільшення розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.

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31 10 2018 23:57
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