МАУ звинуватило Омеляна у корупційній лояльності до лоукосту Ryanair

В МАУ зазначають, що не проти приходу будь-якої компанії в Україні і ніколи цьому не перешкоджала

Найбільший авіаперевізник країни Міжнародні авіалінії України (МАУ) звинувачує міністра інфраструктури Володимира Омеляна в наданні незаконних преференцій ірландському лоукост-перевізнику Ryanair.

"Авіакомпанія МАУ виступає проти лобізму і створення міністром В.Омеляном привілейованих умов для одного суб'єкта бізнесу, лоукост-перевізника. З повідомлень ЗМІ відомо, що міністр у березні 2017 таємно підписав меморандум з Ryanair, в якому всупереч закону цієї компанії надаються особливі преференції, недоступні для інших перевізників. МАУ вважає ці дії міністра незаконними, що мають ознаки корупції і зловживання службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб", - йдеться в офіційній заяві МАУ у відповідь на звинувачення Омеляном компанії у монополізмі, передає інформагенство Інтерфакс-Україна.

В МАУ зазначають, що не проти приходу будь-якої компанії в Україні і ніколи цьому не перешкоджала. В компанії також наполягаю на тому, що на українському авіаційному ринку на сьогодні не існує монополії однієї компанії, а, навпаки, є жорстка конкурентна боротьба. Крім того, в МАУ переконані, що на сьогодні Україна перебуває у двадцятці країн з найнижчими цінами на авіаквитки серед 80 досліджених країн.

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії МАУ є Ігор Коломойський.

Нагадаємо, раніше Омелян заявив, що всі спекуляції щодо приходу або неприходу в Україну лоу-кост авіаперевізника Ryanair - це спроби одного національного авіаперевізника зберегти своє монопольне становище на ринку.