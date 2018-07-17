Майбутній контракт про транзит газу має відповідати європейському праву, - Єврокомісія

Представники ЄС, України та Росії, за участю Німеччини, обговорили майбутнє газового транзиту через Україну

У Берліні закінчилась тристороння зустріч між представниками України, Росії та Євросоюзу щодо транзиту російського газу.

За підсумками зустрічі, представники сторін домовились розробити графік подальших зустрічей для укладання нового договору про транзит газу вчасно. Новий договір має замінити нинішній, який чинний до кінця 2019 року.

Сьогодні був важливий момент, представники ЄС, України та Росії, за участю Німеччини, обговорили майбутнє газового транзиту через Україну", — повідомив міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр.

Крім цього, представник Єврокомісії на тристоронніх переговорах — єврокомісар з питань енергетики Марош Шефчович заявив, що майбутній контракт на транзит через територію України має відповідати європейському праву.

Нагадаємо, що тристоронні переговори за участю Росії, України та Євросоюзу проходять в Берліні 17 липня. Україну на них представляє міністр закордонних справ Павло Клімкін та очільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Російську сторону представляє міністр енергетики Росії Олександр Новак та представники Газпрому.

Напередодні у Нафтогазі заявили, що на переговорах наполягатимуть на укладанні угоди про транзит газу через Україну після 2019 року за європейськими правилами та відповідно до європейських тарифів.

25 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна вестиме тристоронні переговори з ЄС та Росією про транзит газу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.