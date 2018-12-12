За менш ніж місяць держава заробила на вертодромі Януковича понад 400 тис грн

"Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству на початку жовтня

За менш ніж місяць управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.

"Це з тисячі квадратних метрів… Це офісні приміщення", – повідомив журналістам начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник, пише "Українська правда".

За словами Різника, загальна площа конгресно-виставкового центру – 18 тисяч квадратних метрів, з яких близько 15,5 тисяч – функціональні.

Ресторан, який і раніше працював у "Парковому", підписав договір оренди з 1 грудня.

Начальник управління Нацагентства пояснив, що у державний бюджет направляється 65% доходів, ще 35% заробляє підприємство, яке обрали управителем.

"Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству на початку жовтня.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.

У комунальному підприємстві кажуть, що планують використовувати вертолітний майданчик в культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО.