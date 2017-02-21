ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-президент США Майк Пенс нагадав країнам, що входять в НАТО, про необхідність збільшити витрати на оборону до кінця 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майк Пенс закликав країни НАТО підвищити оборонні бюджети
Віце-президент США заявив про необхідність збільшити витрати на оборону Альянсу
Фото: ap.org
За словами Пенса, такі зобов'язання були взяті країнами, що входять до Північноатлантичного альянсу, передає BBC.
"Президент чекає справжнього прогресу до кінця 2017 року", - заявив Пенс.
Раніше Майк Пенс заявив про "тверду прихильність" Вашингтона співпраці з Європейським Союзом.
Також віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.
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21 02 2017 06:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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