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Майк Пенс закликав країни НАТО підвищити оборонні бюджети

Віце-президент США заявив про необхідність збільшити витрати на оборону Альянсу
Віце-президент США Майк Пенс нагадав країнам, що входять в НАТО, про необхідність збільшити витрати на оборону до кінця 2017 року.
Майк Пенс закликав країни НАТО підвищити оборонні бюджети Фото: ap.org

За словами Пенса, такі зобов'язання були взяті країнами, що входять до Північноатлантичного альянсу, передає BBC.

"Президент чекає справжнього прогресу до кінця 2017 року", - заявив Пенс.

Раніше Майк Пенс заявив про "тверду прихильність" Вашингтона співпраці з Європейським Союзом.

Також віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.

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21 02 2017 06:28
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