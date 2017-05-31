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Майор на Харківщині вимагав $1000 за відстрочку, - ФОТО

СБУ затримала на хабарі військового комісара
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі керівника одного з районних військових комісаріатів Харківщини.
Майор на Харківщині вимагав $1000 за відстрочку, - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу", - повідомляє прес-служба СБУ.

Фото:ssu.gov.ua 

Оперативники спецслужби затримали військового комісара, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Фото:ssu.gov.ua 

Нагадаємо, на хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.

 
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31 05 2017 10:20
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