Майор на Харківщині вимагав $1000 за відстрочку, - ФОТО СБУ затримала на хабарі військового комісара

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі керівника одного з районних військових комісаріатів Харківщини.

Фото:ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу", - повідомляє прес-служба СБУ. Фото:ssu.gov.ua Оперативники спецслужби затримали військового комісара, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара. Фото:ssu.gov.ua Нагадаємо, на хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.

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