CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі керівника одного з районних військових комісаріатів Харківщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майор на Харківщині вимагав $1000 за відстрочку, - ФОТО
СБУ затримала на хабарі військового комісара
Фото:ssu.gov.ua
"Правоохоронці встановили, що майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото:ssu.gov.ua
Оперативники спецслужби затримали військового комісара, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.
Фото:ssu.gov.ua
Нагадаємо, на хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.
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