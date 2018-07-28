Майора Нацполіції в Запоріжжі затримали на хабарі
Як повідомляють у СБУ, оперативники встановили, що майор поліції вимагав тисячу доларів США за надання ліцензії на охоронну діяльність та дозволів на право зберігання і носіння зброї.
"Оперативники спецслужби затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури", – зазначає спецслужба.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, в Запоріжжі під час отримання 25 тис. доларів хабара затримали адвоката.
Командира одного з підрозділів ЗСУ спіймали на вимаганні хабара від підлеглого.
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