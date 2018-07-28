Майора Нацполіції в Запоріжжі затримали на хабарі

У Запоріжжі СБУ викрила на хабарі посадовця управління превентивної діяльності Нацполіції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомляють у СБУ, оперативники встановили, що майор поліції вимагав тисячу доларів США за надання ліцензії на охоронну діяльність та дозволів на право зберігання і носіння зброї.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури", – зазначає спецслужба.



Фото: ssu.gov.ua

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