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"Майорське" досі не працює, - прикордонники

Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються
Роботу КПВВ "Майорське", яку було припинено через регулярні обстріли з боку бойовиків, досі не відновлено.
"Майорське" досі не працює, - прикордонники Фото: BIN.ua

Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються,  повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Держприкордонслужба звернулася до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

"Інші контрольні пункти в’їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі", - зазначили у відомстві. 

24 серпня у ДПСУ повідомили, що напередодні на КПВВ "Майорське" було зафіксовано обстріл зі снайперської зброї в той час, коли пункт пропуску перетинали цивільні особи. У зв'язку з цим роботу КПВВ було тимчасово припинено. 

Додамо, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.

 

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27 08 2018 10:32
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