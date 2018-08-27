"Майорське" досі не працює, - прикордонники
Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються, повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.
Держприкордонслужба звернулася до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
"Інші контрольні пункти в’їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі", - зазначили у відомстві.
24 серпня у ДПСУ повідомили, що напередодні на КПВВ "Майорське" було зафіксовано обстріл зі снайперської зброї в той час, коли пункт пропуску перетинали цивільні особи. У зв'язку з цим роботу КПВВ було тимчасово припинено.
Додамо, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.
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