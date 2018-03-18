Маю запис, де Порошенко мені погрожує, – Онищенко

Нардеп Олександр Онищенко розповів про запис, де Порошенко йому погрожував

Український нардеп Олександр Онищенко заявив, що має запис розмови, де президент України Петро Порошенко погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Про це Онищенко розповів у інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

За словами нардепа, він мав забезпечити голосування за певні закони, однак на уточнююче запитання, чи йдеться про лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, відповідати відмовився.

"Я думаю, цей запис проллє світло на мою кримінальну справу. 8 червня відбулася ця розмова. За тиждень до того, як почали заарештовувати моїх людей. Де Порошенко каже, що в одній руці в нього законопроекти, за які потрібно проголосувати, а в іншій – кримінальна справа на Олександра", – сказав Онищенко.

Нардеп додав, що мова йшла про "непопулярні" проекти.

"Непопулярні, вони потім їх реалізували. По Донбасу, по пенсійній реформі, по тарифам. Я так розумію, що це були законопроекти, які вимагав МВФ. Порошенко потрібні гроші МВФ...", – заявив Онищенко.

Нагадаємо, Олександр Онищенко є фігурантом "газової справи", яку розслідує НАБУ. За даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко поїхав з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Влітку 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

У грудні 2017-го суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.