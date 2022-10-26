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Майже 18 тисяч українців евакуювали з небезпечних районів у жовтні

Ольга
Матарикіна
Щодня у безпечніші регіони Центральної та Західної України виїжджає близько тисячі громадян.
Майже 18 тисяч українців евакуювали з небезпечних районів у жовтні Фото з вільного доступу
У жовтні з небезпечних районів - тимчасово захоплених росіянами та щойно звільнених територій - евакуювалися близько 18 тисяч українців.
 
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Тelegram.
 
"Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у безпечніші регіони Центральної та Західної України виїжджає близько тисячі громадян", - йдеться у повідомленні.
 
Зокрема триває обов’язкова евакуація з Донецької області.
 
"Лише за минулий місяць із Донеччини до безпечніших регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом з Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю", - зазначили у Мінреінтеграції.
 
Також у жовтні не припинялася евакуація з тимчасово захоплених територій.
 
"Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати майже вичерпана. Загарбники фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо", – підкреслили у міністерстві.
 
Майже за місяць ці території вдалося залишити небагатьом - стільки раніше виїжджало за 1-2 доби. З Херсонщини евакуювалися понад 1,3 тис. осіб, із Запорізької області - близько 1,4 тис. громадян.
 
Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення.
 
У Мінреінтеграції нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна через чат-бот Minre_1548_Help_Bot або на гарячу лінію: 15-48.
 
 
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26 10 2022 08:41
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