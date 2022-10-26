Майже 18 тисяч українців евакуювали з небезпечних районів у жовтні

У жовтні з небезпечних районів - тимчасово захоплених росіянами та щойно звільнених територій - евакуювалися близько 18 тисяч українців.

"Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у безпечніші регіони Центральної та Західної України виїжджає близько тисячі громадян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема триває обов’язкова евакуація з Донецької області.

"Лише за минулий місяць із Донеччини до безпечніших регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом з Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю", - зазначили у Мінреінтеграції.

Також у жовтні не припинялася евакуація з тимчасово захоплених територій.

"Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати майже вичерпана. Загарбники фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо", – підкреслили у міністерстві.

Майже за місяць ці території вдалося залишити небагатьом - стільки раніше виїжджало за 1-2 доби. З Херсонщини евакуювалися понад 1,3 тис. осіб, із Запорізької області - близько 1,4 тис. громадян.

Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення.