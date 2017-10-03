CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМайже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 196 тис. військових отримали статус учасника бойових дій
З початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців
Фото: volynnews.com
"Статус учасника бойових дій отримали 195 тис 917 учасників АТО", - розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, за його словами, з початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ, відзнаками Міноборони – 37 тисяч 426 осіб.
Нагадаємо, з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 03 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків