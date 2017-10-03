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Майже 196 тис. військових отримали статус учасника бойових дій

З початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців
Майже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.
Майже 196 тис. військових отримали статус учасника бойових дій Фото: volynnews.com

"Статус учасника бойових дій отримали 195 тис 917 учасників АТО", - розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, з початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ, відзнаками Міноборони – 37 тисяч 426 осіб.

Нагадаємо, з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.

 
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10 03 2017 11:58
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