Майже 196 тис. військових отримали статус учасника бойових дій

З початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців

Майже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.

"Статус учасника бойових дій отримали 195 тис 917 учасників АТО", - розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, з початку АТО державними нагородами України нагороджено майже 13 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ, відзнаками Міноборони – 37 тисяч 426 осіб.

Нагадаємо, з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.