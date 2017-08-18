Майже 200 заробітчан із Західної України потрапили в рабство у Великобританії
Зловмисники обіцяли людям легальне працевлаштування у Великобританії та зарплатню у 4-7 тисяч фунтів стерлінгів в місяц, але насправді заробітчан чекало трудове рабство, повідомляють "Факти".
За словами начальника відділу Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, майора поліції Андрія Гаманюка, гастарбайтерів шантажували розправою над рідними на батьківщині і змушували впродовж року-півтора відробляти витрачені на них гроші.
Схема продажу людей працювала наступним чином. Спочатку жертвам оформляли трудові візи на роботу в Польщі, щоб вони могли в’їхали на територію Європейського Союзу. З Польщі їх переправляли до Литви. Там учасники банди - місцеві мешканці різними способами добували справжні паспорти та водійські посвідчення громадян Литви. А потім розподіляли між гастарбайтерами документи так, щоб вони були схожі на справжніх власників. Для того, щоб подібність була максимальною, використовували грим, парики тощо.
Якщо ж необхідних документів роздобути не вдавалося, українців переправляли нелегально – в тайниках, які були облаштовані у фурах дальнобійників.
Перед тим як почати заробляти для себе, українці мали відпрацювати борг - вартість переправлення до Англії. Злочинці виставляли рахунок у 4,2 - 4,7 тисяч фунтів і влаштовували людей на тяжку мало оплачувану роботу. Зокрема, доглядати худобу на фермі, збирати врожай, мити машини чи посуд в кафе. Зарплатню заробітчани отримували через посередників. Ті видавали на руки зовсім небагато грошей під приводом, що решта йде в рахунок погашення боргу.
Жили заробітчани в дуже важких побутових умовах, в тісних кімнатах, разом і чоловіки, і жінки.
"Операцію з викриття цього нелегального каналу перевезення людей почали ще в листопаді минулого року. Ймовірно, жертвами зловмисників стали близько 200 людей", - розповів помічник начальника Держприкордонслужби України Олег Слободян.
Від початку цього року Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ліквідував 11 каналів нелегальної переправки українців до країн ЄС. Ще 8 знаходяться в розробці.
Нагадаємо, що у містечку Тууповаара у Фінляндії зникло 37 українських заробітчан, які прибули сюди на заробітки. Проте, згодом посольство України з'ясувало, що сталося з групою українців. 20 громадян - знайшли інше місце роботи, а ще 17 вирішили повернутися до України.
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