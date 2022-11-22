Майже 20 мільйонів українців отримують соцвиплати – Шмигаль
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, цього року, незважаючи на всю складність ситуації, не було затримок із виплатами пенсій та соціальної допомоги. З березня до жовтня було виплачено 387 млрд грн пенсій, до того ж проіндексованих.
Крім того, майже шість млн громадян України було охоплено різними видами соціальних допомог, яких загалом протягом десяти місяців було виплачено понад 137 млрд грн.
"Цього місяця соціальні виплати будуть здійснені на 13,8 млрд грн. Це допомога багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю", - розповів Шмигаль.
Раніше повідомлялось, що діти, які через війну втратили батьків, зможуть отримувати 5000 грн щомісяця.
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