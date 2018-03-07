Майже 20 тис українців отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 року

У Держдумі стверджують, що постійно на території РФ перебувають два мільйони громадян України

У першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства і отримали російський паспорт.

Офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації зафіксувала, що 85 119 українців стали росіянами у 2017 році, інформує видання "Донбас.Реалії".

Журналісти дослідили законопроект під номером 495240-7, який був внесений до Держдуми РФ про зміни в законах "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" і "Про громадянство Російської Федерації".

Російські депутати стверджують, що 2 мільйони українців, з яких 970 тисяч - нібито вихідці зі сходу України, постійно перебувають на території Росії.

"У 2017 році ми зафіксували близько 4,5 мільйона перетинів українського кордону з Росією", - розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Нагадаємо, що 2017 року близько 4,3 мільйона українців їздили в Росію. Найбільше громадян України виїжджало до Польщі. Згідно зі статистикою, кордон у напрямку цієї країни перетнули майже 10 млн громадян України. Крім того, 3,1 млн українців їздили в Угорщину.

За даними МЗС України, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів. Ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму