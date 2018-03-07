Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Майже 20 тис українців отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 року

У Держдумі стверджують, що постійно на території РФ перебувають два мільйони громадян України
У першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства і отримали російський паспорт.
Майже 20 тис українців отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 року Фото: russianlook.com

Офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації зафіксувала, що 85 119 українців стали росіянами у 2017 році, інформує видання "Донбас.Реалії".

Журналісти дослідили законопроект під номером 495240-7, який був внесений до Держдуми РФ про зміни в законах "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" і "Про громадянство Російської Федерації".

Російські депутати стверджують, що 2 мільйони українців, з яких 970 тисяч - нібито вихідці зі сходу України, постійно перебувають на території Росії.

"У 2017 році ми зафіксували близько 4,5 мільйона перетинів українського кордону з Росією", - розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Нагадаємо, що 2017 року близько 4,3 мільйона українців їздили в Росію. Найбільше громадян України виїжджало до Польщі. Згідно зі статистикою, кордон у напрямку цієї країни перетнули майже 10 млн громадян України. Крім того, 3,1 млн українців їздили в Угорщину.

За даними МЗС України, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів. Ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2018 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.