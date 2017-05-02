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Майже 300 жителів Авдіївки евакуйовано з початку загострення бойових дії

У мобільні пункти обігріву з моменту початку їх функціонування звернулося 10580 осіб
Рятувальники евакуювали 290 жителів Авдіївки Донецької області з 29 січня у зв'язку з обстрілами міста бойовиками.
Майже 300 жителів Авдіївки евакуйовано з початку загострення бойових дії Фото:i.lb.ua

"Станом на 10:00 5 лютого з міста Авдіївка евакуйовано 290 осіб (з яких 42 людини похилого віку та 135 дітей), протягом доби - 24 особи (з них 11 дітей)", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що з 29 січня громадянам видано понад 5133 продуктових і промислових наборів.

За добу видано сто тонн овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци, свічки.

У мобільні пункти обігріву з моменту початку їхнього функціонування звернулося 10580 осіб.

Нагадаємо, Міноборони відзначає часткову деескалацію боїв на ДонбасіЗа минулу добу загиблих внаслідок бойових дій серед українських військових немає, двоє отримали поранення в Авдіївці.

Зазначимо, що у постраждалій від масованих обстрілів російською артилерією Авдіївці відновлено газо- і теплопостачання. Вода подається по графіку.

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05 02 2017 14:49
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