Майже 300 жителів Авдіївки евакуйовано з початку загострення бойових дії
"Станом на 10:00 5 лютого з міста Авдіївка евакуйовано 290 осіб (з яких 42 людини похилого віку та 135 дітей), протягом доби - 24 особи (з них 11 дітей)", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Також повідомляється, що з 29 січня громадянам видано понад 5133 продуктових і промислових наборів.
За добу видано сто тонн овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци, свічки.
У мобільні пункти обігріву з моменту початку їхнього функціонування звернулося 10580 осіб.
Нагадаємо, Міноборони відзначає часткову деескалацію боїв на Донбасі. За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій серед українських військових немає, двоє отримали поранення в Авдіївці.
Зазначимо, що у постраждалій від масованих обстрілів російською артилерією Авдіївці відновлено газо- і теплопостачання. Вода подається по графіку.
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