НОВИНИМайже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в різні міста України. Найбільше — у західні області, де нині частіше реєструють випадки захворювань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору планово відправили в регіони
Найбільше -у західні області
Фото: gettyimages.com
Вакцини американського виробництва захищають від кору, паротиту та краснухи, зазначили в МОЗ.
"Ця поставка вакцин КПК є плановою, найближчими днями всі області отримують поновлення своїх запасів", - ідеться в повідомленні міністертва.
Наступна поставка вакцини проти кору запланована на кінець грудня 2018.
За останній тиждень на кір в Україні захворіли на 11,5% більше людей, ніж в попередній.
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
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10 12 2018 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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