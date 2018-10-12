Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору планово відправили в регіони Найбільше -у західні області

Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в різні міста України. Найбільше — у західні області, де нині частіше реєструють випадки захворювань.

Фото: gettyimages.com

Вакцини американського виробництва захищають від кору, паротиту та краснухи, зазначили в МОЗ. "Ця поставка вакцин КПК є плановою, найближчими днями всі області отримують поновлення своїх запасів", - ідеться в повідомленні міністертва. Наступна поставка вакцини проти кору запланована на кінець грудня 2018. За останній тиждень на кір в Україні захворіли на 11,5% більше людей, ніж в попередній. За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію