Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору планово відправили в регіони

Найбільше -у західні області
Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в різні міста України. Найбільше — у західні області, де нині частіше реєструють випадки захворювань.
Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору планово відправили в регіони Фото: gettyimages.com

Вакцини американського виробництва захищають від кору, паротиту та краснухи, зазначили в МОЗ.

"Ця поставка вакцин КПК є плановою, найближчими днями всі області отримують поновлення своїх запасів", - ідеться в повідомленні міністертва.

Наступна поставка вакцини проти кору запланована на кінець грудня 2018.

За останній тиждень на кір в Україні захворіли на 11,5% більше людей, ніж в попередній.

За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2018 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.