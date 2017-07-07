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Майже 40 тисяч мешканців Луганщини залишились без електропостачання

Причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач
У Луганській області близько 40 тисяч мешканців залишились без електропостачання через пошкодження електролінії.
Майже 40 тисяч мешканців Луганщини залишились без електропостачання Фото: ua.korrespondent.net

Зазначається, що причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач.

"7 липня, о 00:40 поблизу м.Щастя Луганської області за попередніми даними сталося пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ (причина встановлюється)", - повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В результаті пошкодження ЛЕП частково без електропостачання залишилися міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ Олесандрівськ, Привілля, Сватове, Кремінна і Рубіжне (близько 40 тис. Абонентів).

Нагадаємо, в окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.

 
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07 07 2017 09:18
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