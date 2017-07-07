Майже 40 тисяч мешканців Луганщини залишились без електропостачання Причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач

У Луганській області близько 40 тисяч мешканців залишились без електропостачання через пошкодження електролінії.

Фото: ua.korrespondent.net

Зазначається, що причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач. "7 липня, о 00:40 поблизу м.Щастя Луганської області за попередніми даними сталося пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ (причина встановлюється)", - повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. В результаті пошкодження ЛЕП частково без електропостачання залишилися міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ Олесандрівськ, Привілля, Сватове, Кремінна і Рубіжне (близько 40 тис. Абонентів). Нагадаємо, в окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.

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