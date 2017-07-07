CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області близько 40 тисяч мешканців залишились без електропостачання через пошкодження електролінії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 40 тисяч мешканців Луганщини залишились без електропостачання
Причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач
Фото: ua.korrespondent.net
Зазначається, що причиною стало пошкодження магістральної лінії електропередач.
"7 липня, о 00:40 поблизу м.Щастя Луганської області за попередніми даними сталося пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ (причина встановлюється)", - повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
В результаті пошкодження ЛЕП частково без електропостачання залишилися міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ Олесандрівськ, Привілля, Сватове, Кремінна і Рубіжне (близько 40 тис. Абонентів).
Нагадаємо, в окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.
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07 07 2017 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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