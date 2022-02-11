CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучені Штати виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для надання допомоги Україні в розмінуванні території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 48 млн доларів виділять США на допомогу Україні у розмінуванні
Фото: РБК-Україна
Проце повідомляє Держдеп США.
Як випливає з документа, 30 вересня Держдепартамент виділив ці кошти Tetra Tech на те, щоб вона забезпечила допомогу Україні в розмінуванні території.
Компанія, зокрема, має сприяти розширенню можливостей ЗСУ у тому, що стосується "пошуку та знешкодження мін, нерозірваних або покинутих боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв".
За даними відомства, Tetra Tech проведе підготовку українських фахівців і "надасть їм інструменти, необхідні для виконання роботи". Уточнюється, що сумарно Держдепартамент має намір виділити протягом року 91 млн доларів на допомогу Україні в розмінуванні.
Раніше повідомлялось, що ООН допоможе Україні з розмінуванням територій
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02 11 2022 08:34 МЕДІА
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