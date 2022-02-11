Майже 48 млн доларів виділять США на допомогу Україні у розмінуванні

Сполучені Штати виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

Проце повідомляє Держдеп США.

Як випливає з документа, 30 вересня Держдепартамент виділив ці кошти Tetra Tech на те, щоб вона забезпечила допомогу Україні в розмінуванні території.

Компанія, зокрема, має сприяти розширенню можливостей ЗСУ у тому, що стосується "пошуку та знешкодження мін, нерозірваних або покинутих боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв".

За даними відомства, Tetra Tech проведе підготовку українських фахівців і "надасть їм інструменти, необхідні для виконання роботи". Уточнюється, що сумарно Держдепартамент має намір виділити протягом року 91 млн доларів на допомогу Україні в розмінуванні.