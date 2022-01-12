Майже п'ять тисяч "Пунктів незламності" вже розгорнули в Україні: як їх знайти

У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії та ударами по об'єктах енергетики по всій території України продовжують розгортати "Пункти незламності".

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на сьогодні на території України розгорнуто вже майже п'ять тисяч "Пунктів незламності". Кожного дня ця цифра зростає.

"Вже майже 5000 "Пунктів незламності" готові обігрівати наших громадян... "Пункти незламності" – це місця організовані владою, які мають генератори, інтернет, чай, каву, аптечку, місця для відпочинку. "Пункти незламності" відповідального бізнесу дають можливість підзарядити гаджети", – сказав Тимошенко.

Де шукати "Пункти незламності"?

Про найближчий "Пункт незламності" у вашому районі можна дізнатись на цьому сайті. Зазвичай вони організовуються в будівлях освіти, обласних та районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування тощо.

Скільки людей може прихистити "Пункт незламності"?

"Пункт незламності" – це місце для короткочасного одночасного перебування від 40 до 500 осіб.

У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, "Пункти незламності" стануть острівцем безпеки, стабільності та тепла, які функціонуватимуть цілодобово і безплатно для тимчасового перебування.