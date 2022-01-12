НОВИНИВ Україні зареєстровано 68 961 злочин, повʼязаний з повномасштабним вторгненням росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 69 тисяч злочинів в Україні скоїла росія
Фото: Укрінформ
Таку цифру в телеграмі наводить Офіс генпрокурора.
Зокрема, злочинів агресії та воєнних злочинів зареєстровано 50 297. З них 48 507 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 – пропаганди війни, 1577 – інші.
Окрім того, правоохоронці зареєстрували 18 764 злочинів проти нацбезпеки, з них: 12 198 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1893 – державної зради, 3638 – колабораційної діяльності, 326 – пособництва державі-агресору, 64 – диверсії, 645 – інші.
Нагадаємо, що ЄС створить трибунал військових злочинів росії в Україні.
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