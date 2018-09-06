Майже 6 тис українців придбали квитки на ЧС-2018 у Росії
"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тис. квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогодні", - повідомили у ФІФА, передає "Інтерфакс-Україна".
У середині травня ця кількість становила 5,2 тис. квитків. При цьому в ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки. Продаж квитків на матчі ЧС-2018 триває. Він стартував у вересні 2017 року.
За станом на 7 червня, було продано понад 2,4 млн квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тис. квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тис. – із США, 72,5 тис. – з Бразилії, 65,2 тис. – з Колумбії, 62,5 тис. – з Німеччини, 60,3 тис. - з Мексики, 54 тис. – з Аргентини, 43,6 тис. – з Перу, 40,2 тис. – з Китаю, 36,3 тис. – з Австралії, 32,3 тис. – з Англії. Згідно з підрахунками ФІФА, 54% квитків на матчі ЧС-2018 в Росії куплені іноземцями.
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Нагадаємо, що під час першого етапу продажу квитків на ЧС-2018 з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків. Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок.
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18 квітня 2018 року стартував останній етап продажу квитків на матчі ЧС-2018. У вболівальників є остання можливість придбати квитки онлайн в режимі реального часу та в порядку живої черги (за умові їх наявності).
Додамо, що Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.
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