Майже 70% британців підтримують Brexit, - опитування
Про це випливає з опитування дослідницького центру YouGov.
Так, YouGov розділили опитаних на три категорії: люди, які хотіли досі хочуть, щоб Великобританія вийшла зі складу ЄС (45% опитаних); люди, які спочатку були проти Brexit, однак тепер вважають, що уряд країни зобов'язане виконати волю народу (23%) і противники Brexit (22%).
З усіх опитаних 9% людей не визначилися з позицією.
"Загалом 68% опитаних британців хотіли б бачити Великобританії поза складу Євросоюзу", - йдеться в опитуванні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
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