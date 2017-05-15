Майже 70% британців підтримують Brexit, - опитування

Майже 70% британців підтримують вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.

Про це випливає з опитування дослідницького центру YouGov.

Так, YouGov розділили опитаних на три категорії: люди, які хотіли досі хочуть, щоб Великобританія вийшла зі складу ЄС (45% опитаних); люди, які спочатку були проти Brexit, однак тепер вважають, що уряд країни зобов'язане виконати волю народу (23%) і противники Brexit (22%).

З усіх опитаних 9% людей не визначилися з позицією.

"Загалом 68% опитаних британців хотіли б бачити Великобританії поза складу Євросоюзу", - йдеться в опитуванні.