Майже 80% сільських амбулаторій не мають водопостачання та туалетів
"Якість надання первинної медичної допомоги на селі сьогодні перебуває в жахливому стані. Люди дуже очікують змін у цій сфері. Більшість старих медичних закладів у незадовільному санітарному стані, там немає навіть водопостачання та туалетів, однак є грибок на стінах тощо", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, йдеться на сайті Кабміну.
За його словами, ремонтувати старі приміщення амбулаторій набагато дорожче, ніж споруджувати нові. Так, в уряді уже затвердили будівництво 517 нових сільських медичних закладів. Їхнє будівництво фінансують коштом державної субвенції. Наступного року на ці цілі передбачено близько 1 мільярда гривень.
Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ разом з Міністерством охорони здоров’я анонсувало відкритя 517 амбулаторій в сільській місцевості у 2019 році.
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