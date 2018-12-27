Майже 80% сільських амбулаторій не мають водопостачання та туалетів

Наступного року на ці цілі передбачено близько 1 мільярда гривень

Із близько 4 тисяч сільських амбулаторій та 13 тисяч фельдшерсько-акушерських пунктів у майже 80% немає туалетів та водопостачання.

"Якість надання первинної медичної допомоги на селі сьогодні перебуває в жахливому стані. Люди дуже очікують змін у цій сфері. Більшість старих медичних закладів у незадовільному санітарному стані, там немає навіть водопостачання та туалетів, однак є грибок на стінах тощо", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, йдеться на сайті Кабміну.

За його словами, ремонтувати старі приміщення амбулаторій набагато дорожче, ніж споруджувати нові. Так, в уряді уже затвердили будівництво 517 нових сільських медичних закладів. Їхнє будівництво фінансують коштом державної субвенції. Наступного року на ці цілі передбачено близько 1 мільярда гривень.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ разом з Міністерством охорони здоров’я анонсувало відкритя 517 амбулаторій в сільській місцевості у 2019 році.