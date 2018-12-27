Майже 8 тисяч дітей в Україні вже отримали статус постраждалих від агресії Росії

За різними оцінками міжнародних організацій, близько 500 тисяч дітей мають право на цей статус

Станом на початок грудня майже 8 тисяч осіб отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це під час прес-конференції розповіла радниця з питань внутрішньо переміщених осіб в Київській області, учасник програми "Радник з питань ВПО" Олександра Могурова, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю дуже важливим досягненням, що Україна зробила цей крок і офіційно на початок грудня 7984 дитини отримали статус (постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - ред). За грудень ведуться ще підрахунки, однак я думаю, що вже не менше 10 тисяч дітей мають статус по Україні, вже не залишилось жодного регіону, в якому б не було дітей, яким не надано офіційно статус. І тепер на міжнародній арені ми можемо говорити в тому числі і про те, що в Україні більше 10 тисяч дітей тільки на сьогоднішній день офіційно визнано такими, що постраждали від збройної агресії Росії", - заявила вона.

Могурова відмітила, що в розрізі регіонів найбільше дітей оримало статус в Донецькій, Луганській та Волинській областях.

При цьому вона зауважила, що за різними оцінками міжнародних організацій, близько 500 тисяч дітей мають право на цей статус.

"Небагато людей знають про можливість отримати цей статус, багато хто не бачить сенсу отримувати його. Люди також стикаються з усними відмовами на місцях", - додала Могурова.

У квітні 2018 року уряд затвердив Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Документом визначено механізм надання зазначеного статусу.

Право на отримання статусу має дитина, яка внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів: отримала поранення, контузію, каліцтво; зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства; була викрадена або незаконно вивезена за межі України; залучалася примусово до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, утворення яких не передбачене законом; незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Програма "Радник з питань ВПО" здійснюється канадською неурядовою організацією Stabilization Support Services завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.

Додамо, що Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення з Росії до України 26 книг, які містять ознаки радянської та російської пропаганди.