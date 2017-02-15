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Майже 4 млн грн розікрали чиновники на Черкащині з держбюджету виділеного на дороги

Роботи по будівництву доріг були виконані не в повному обсязі та з порушенням технологічних норм
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією викрили у Черкаській області розтрату чиновниками державних коштів, виділених на ремонт доріг.
Майже 4 млн грн розікрали чиновники на Черкащині з держбюджету виділеного на дороги Фото:ssu.gov.ua

Служба автомобільних доріг уклала угоду з однієї з харківських фірм на проведення ремонту, проте замовлення було виконано не в повному обсязі та з порушенням технологічних норм, а до фінансової документації ділки внесли завищені дані про обсяги виконаних робіт, - йдеться на сайті СБУ.

"Це дозволило їм привласнити понад 3,8 мільйона гривень. Під час обшуків в офісах "підприємців" у Черкаській області правоохоронці вилучили "чорну бухгалтерію", яка підтверджує факти привласнення державних коштів. Відкрито два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, що належить до однієї з найбагатших родин України, провів у грудні через сесію облради рішення про встановлення для себе як чиновника додаткових "надбавки, премії та матеріальної допомоги".

 
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15 02 2017 12:57
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