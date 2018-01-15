Майже кожен четвертий українець допускає насильство і тортури в поліції

Відсоток українців, які за тих чи інших умов допускають застосування тортур і незаконного насильства в поліції, продовжує поступово зростати.

Про це повідомив директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін на прес-конференції в понеділок, 15 січня, пише Інтерфакс-Україна.

"Небезпечною тенденцією, на нашу думку, є те, що в суспільстві знову почала поступово зростати кількість людей, які за тих чи інших обставин допускають незаконне насильство в поліції. Зараз таких, практично, чверть (24,4%)", - сказав він.

Кобзін зазначив, що зростання кількості людей, що допускають незаконне насильство в поліції, вперше було зафіксовано у 2015 році. У 2017 році ця тенденція збереглася. Якщо в 2015 році тортури і незаконне насильство допускали, але тільки в крайніх випадках, 15,6% опитаних, то в 2017 році їх кількість зросла до 18,5%. Також незначно, але зросла кількість тих, хто допускає жорстокість тільки щодо певних груп і категорій людей (4,6%).

Крім цього, кількість тих, хто вважає, нібито без незаконного насильства і тортур робота поліції неможлива, практично, не змінилася.

"Це частково пов'язано з тим, що переживає наша країна: бойові дії на території України, сама обстановка нестабільності, наша історична пам'ять - багато людей, які тяжіють до сильної руки. Все це веде до того, що кількість таких людей зростає", - сказав Кобзін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 12 січня набрали чинності зміни в закон щодо обтяжуючих обставин при скоєнні злочину.