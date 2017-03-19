Майже мільйон гривень витратили на з'їзд суддів у Києві, – ЗМІ

14–15 березня 2017 року в Києві в Жовтневому палаці відбувався XIV позачерговий з'їзд суддів, де зібралися з усієї України понад 300 служителів Феміди, аби обрати нових членів Вищої ради правосуддя, що прийшла на зміну Вищій раді юстиції.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

З'їзд суддів у столиці – велика подія, яка обходиться державі майже в 1 млн. грн, повідомляє видання.

Із них на харчування, каву, чай та воду витратили половину – 476 тис. грн.

Оренда Жовтневого палацу на два дні обійшлася в понад 250 тис. грн.

Крім обіду, кожному судді-делегату вручали портфель. А в ньому – спеціальна брендована ручка та роздруковані матеріали з'їзду.

Жили судді в готелі "Україна" (через дорогу від Жовтневого палацу), де номер для кожного, як розповідали учасники з'їзду, коштував від 1,6 тис. грн на добу.

Нагадаємо, в середу 14-й з'їзд суддів обрав членами Вищої ради правосуддя суддю Апеляційного суду Одеської області Ігоря Артеменка і суддю Апеляційного суду Волинської області Ігоря Овсієнка.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у п'ятницю ввечері застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок". Згодом він заявив, що напад групи невідомих на нього 17 березня стався через його професійну діяльність.