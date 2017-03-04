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Майже половина росіян вважають свої права важливішими за державні інтереси, – дослідження

13% переконані, що права окремої людини "завжди важливіші", ніж інтереси держави
47% росіян вважають, що людина має право боротися за свої права, навіть якщо це суперечить інтересам держави
Майже половина росіян вважають свої права важливішими за державні інтереси, – дослідження Фото: EPA

Такі дані отримали соціологи "Левада-центру" під час опитування на початку березня, передає Крим.Реалії.

Ще 13% переконані, що права окремої людини "завжди важливіші", ніж інтереси держави.

Майже чверть росіян (24%) заявили, що в деяких випадках заради інтересів держави можна погодитися з обмеженням прав громадян. Про свою готовність поставити державні інтереси вище прав окремої людини повідомили 10% респондентів.

Кожен третій опитаний погодився з тим, що "держава дає чимало, але можна вимагати більшого". Соціологи відзначають, що з 2006 року прихильників цієї точки зору стало вдвічі більше – раніше про це заявляли 15% респондентів.

При цьому 31% росіян вважає, що "держава дає так мало, що ми їй нічим не зобов'язані".

Опитування проводилося за кілька тижнів до антикорупційних мітингів, на яких масово затримували активістів.

Нагадаємо, 26 березня в Москві та Санкт-Петербурзі затримали понад 1000 людей, які брали участь в антикорупційних мітингах.

Нагадаємо, що згідно із попереднім опитуванням, дві третини росіян виступили за поліпшення відносин із Заходом.

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