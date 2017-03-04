Майже половина росіян вважають свої права важливішими за державні інтереси, – дослідження
Такі дані отримали соціологи "Левада-центру" під час опитування на початку березня, передає Крим.Реалії.
Ще 13% переконані, що права окремої людини "завжди важливіші", ніж інтереси держави.
Майже чверть росіян (24%) заявили, що в деяких випадках заради інтересів держави можна погодитися з обмеженням прав громадян. Про свою готовність поставити державні інтереси вище прав окремої людини повідомили 10% респондентів.
Кожен третій опитаний погодився з тим, що "держава дає чимало, але можна вимагати більшого". Соціологи відзначають, що з 2006 року прихильників цієї точки зору стало вдвічі більше – раніше про це заявляли 15% респондентів.
При цьому 31% росіян вважає, що "держава дає так мало, що ми їй нічим не зобов'язані".
Опитування проводилося за кілька тижнів до антикорупційних мітингів, на яких масово затримували активістів.
Нагадаємо, 26 березня в Москві та Санкт-Петербурзі затримали понад 1000 людей, які брали участь в антикорупційних мітингах.
Нагадаємо, що згідно із попереднім опитуванням, дві третини росіян виступили за поліпшення відносин із Заходом.
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