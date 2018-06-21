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PwC: Майже половина українських компаній скаржаться на корупцію

Хабарництво та корупція залишаються основними видами економічних злочинів, які негативно впливають на діяльність українських організацій
Компанією PwC опублікувала опитування українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018.
PwC: Майже половина українських компаній скаржаться на корупцію Фото: з відкритих джерел

Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара, повідомляє прес-служба НАБУ з посиланням на результати опитування.

Як показало дослідження, найпоширенішими видами злочинів, із якими стикаються компанії, є незаконне привласнення майна (46%), шахрайство у сферах закупівель (33%) та управління персоналом (33%), кіберзлочини (31%).

"Невтішним є прогноз представників українських організацій на наступні два роки: вони вважають, що корупція залишатиметься найбільш суттєвим економічним злочином для їхніх компаній", - йдеться у повідомленні.

З 2001 року кожні два роки компанія PwC проводить всесвітнє дослідження щодо визначення ставлення організацій до економічних злочинів.

В Україні дослідження проводиться з 2009 року, що дозволило експертам PwC спостерігати за тенденціями стосовно найбільш поширених видів економічних злочинів та шахрайства.

В опитуванні 2018 року взяв участь 101 представник різних українських організацій, як приватного, так і державного сектора.

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21 06 2018 13:24
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