PwC: Майже половина українських компаній скаржаться на корупцію
Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара, повідомляє прес-служба НАБУ з посиланням на результати опитування.
Як показало дослідження, найпоширенішими видами злочинів, із якими стикаються компанії, є незаконне привласнення майна (46%), шахрайство у сферах закупівель (33%) та управління персоналом (33%), кіберзлочини (31%).
"Невтішним є прогноз представників українських організацій на наступні два роки: вони вважають, що корупція залишатиметься найбільш суттєвим економічним злочином для їхніх компаній", - йдеться у повідомленні.
З 2001 року кожні два роки компанія PwC проводить всесвітнє дослідження щодо визначення ставлення організацій до економічних злочинів.
В Україні дослідження проводиться з 2009 року, що дозволило експертам PwC спостерігати за тенденціями стосовно найбільш поширених видів економічних злочинів та шахрайства.
В опитуванні 2018 року взяв участь 101 представник різних українських організацій, як приватного, так і державного сектора.
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