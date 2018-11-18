Майже половина українців отримують соціальну допомогу, – Рева
"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – сказав міністр в ефірі "Радіо Свобода".
Зокрема, за його словами, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.
"Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі.
Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся", – сказав Рева.
Як зазначив міністр, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій.
"923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч декларували відсутність доходів. А коли починаються вибіркові перевірки, з’ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, купують дорогі автомобілі, купують квартири, купують будинки", – розповів він.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.
Як відомо, Кабмін ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.
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