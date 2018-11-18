Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Майже половина українців отримують соціальну допомогу, – Рева

Як зазначив міністр, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій
Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що близько 44% українців отримують державну допомогу.
Майже половина українців отримують соціальну допомогу, – Рева Фото: rbc.ua

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – сказав міністр в ефірі "Радіо Свобода".

Зокрема, за його словами, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

"Вже станом на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі.

Тобто говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав немає. Тому що дехто ще просто не звернувся", – сказав Рева.

Як зазначив міністр, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій.

"923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч декларували відсутність доходів. А коли починаються вибіркові перевірки, з’ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, купують дорогі автомобілі, купують квартири, купують будинки", – розповів він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.

Як відомо, Кабмін  ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.