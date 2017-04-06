Майже третя частина Львова завалена сміттям, - ЛМР

У Львові станом на сьогодні сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків.

"Станом на сьогодні на ранок сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це майже 30% від загальної кількості", - йдеться у повідомленні прес-центру Львівської міської ради..

Як зазначили в управлінні житлового господарства ЛМР, у Залізничному районі не вивезено сміття з 11 майданчиків, у Сихівському – з 153, у Франківському – з 65, у Шевченківському – з 114, у Личаківському – з 24. Сміття не вивезено із 3 контейнерних майданчиків закладів охорони здоров’я та 6 майданчиків закладів освіти. Також не вивезено сміття із 4 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) та 4 майданчиків, розміщених на ринках.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

Нагадаємо, у Львові мешканці вул. Кондукторської 22 травня перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.

Раніше у Львові невідомі закидали сміттям вхід до магазину Roshen з вимогою повернути доступ до російської соцмережі "Вконтакте".