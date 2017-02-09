Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Майже тисячу людей евакуювали з міжнародного аеропорту Одеси через вибухівку

Правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів не виявили
Правоохоронці евакуювали 850 пасажирів і співробітників аеропорту Одеси через повідомлення про мінування.
Майже тисячу людей евакуювали з міжнародного аеропорту Одеси через вибухівку Фото: od.npu.gov.ua

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

О 14:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого про те, що в Міжнародному аеропорту "Одеса" закладено вибухівку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи із службовим собакою.

За інформацією поліції, з приміщень аеровокзалу було евакуйовано 850 пасажирів та працівників аеропорту. Правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Робота аеропорту відновлена.

"Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України а вживаються заходи по встановленню особи правопорушника, який надав неправдиві відомості та дестабілізував роботу повітряних воріт Одеси. Нагадаємо, що за вказані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до шести років", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.