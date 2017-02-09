Майже тисячу людей евакуювали з міжнародного аеропорту Одеси через вибухівку

Правоохоронці евакуювали 850 пасажирів і співробітників аеропорту Одеси через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

О 14:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого про те, що в Міжнародному аеропорту "Одеса" закладено вибухівку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи із службовим собакою.

За інформацією поліції, з приміщень аеровокзалу було евакуйовано 850 пасажирів та працівників аеропорту. Правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Робота аеропорту відновлена.

"Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України а вживаються заходи по встановленню особи правопорушника, який надав неправдиві відомості та дестабілізував роботу повітряних воріт Одеси. Нагадаємо, що за вказані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до шести років", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.