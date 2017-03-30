Майже всі двигуни російських ракет "Протон-М" виявились бракованими

У січні "Роскосмос" відкликав двигуни ракет-носіїв "Протон-М" через грубі порушення технології виготовлення, виявлені під час вогневих випробувань

71 дефектний двигун для ракет-носіїв "Протон-М" переберуть на Воронезькому механічному заводі (ВМЗ).

"За "Протон" це 71 двигун, або практично весь доробок по другій і третій ступенях. В даний час підписано графік проведення робіт, значна їх частина буде проведена в 2017 році, але ми розуміємо, що якась частина неминуче перейде на 2018 рік. Основне завдання при цьому - не зірвати графік запусків по Федеральної космічної програми, стартів в інтересах міністерства оборони РФ і комерційним пусків", - розповів генеральний директор НВО "Енергомаш" Ігор Арбузов, інформують "РИА Новости".

"Що стосується двигунів для "Союзів", то потрібно забезпечити необхідний заділ для дотримання графіка доставки нових екіпажів і вантажів на Міжнародну космічну станцію", - додав він.

Нагадаємо, у січні "Роскосмос" відкликав двигуни ракет-носіїв "Протон-М" через грубі порушення технології виготовлення, виявлені під час вогневих випробувань.

У травні минулого року російський "Протон-М" не зміг вивести на орбіту мексиканський супутник.