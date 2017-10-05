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Майже всіх тітушок, що напали на ветеранів АТО в Дніпрі відпустили - мер

Усі затримані, крім одного, який побив депутата облради Влада Бородіна, вже відпущені, - заявив Філатов
Майже всіх тітушок, затриманих у Дніпрі 9 травня за напад на бійців АТО, відпустили.
Майже всіх тітушок, що напали на ветеранів АТО в Дніпрі відпустили - мер Фото: kp.ua

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у коментарях до Facebook-посту генпрокурора Юрія Луценка про 8 затриманих, інформує "Еспресо".

"Юрій Віталійович, Вам брешуть. Усі затримані, крім одного, який побив депутата облради Влада Бородіна, вже відпущені. Станом на "зараз" в ізоляторі тимчасового утримування лише одна людина з тітушок", - написав Філатов.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

 

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10 05 2017 09:40
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