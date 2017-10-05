Майже всіх тітушок, що напали на ветеранів АТО в Дніпрі відпустили - мер

Усі затримані, крім одного, який побив депутата облради Влада Бородіна, вже відпущені, - заявив Філатов

Майже всіх тітушок, затриманих у Дніпрі 9 травня за напад на бійців АТО, відпустили.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у коментарях до Facebook-посту генпрокурора Юрія Луценка про 8 затриманих, інформує "Еспресо".

"Юрій Віталійович, Вам брешуть. Усі затримані, крім одного, який побив депутата облради Влада Бородіна, вже відпущені. Станом на "зараз" в ізоляторі тимчасового утримування лише одна людина з тітушок", - написав Філатов.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.