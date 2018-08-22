Майже всіх українських суддів можна покарати, – Горбатюк

Судді не мають братися за кілька справ одночасно і розглядати їх по два-три роки

Керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що в Україні майже всі судді порушують закон, розглядаючи паралельно декілька справ, і за це їх можна було б притягати до відповідальності.

"На сьогодні в Україні недостатньо 3,5 тис. суддів, і це впливає на можливість іншим суддям розглядати справи. Також є зміни в законодавство, які постійно вносяться і, таке враження, що вносяться тими, хто підозрюваний. Тому що вони не можуть за допомогою доказів довести свою невинуватість і приймають зміни, щоб максимально затягнути (справи, – ред.)", – сказав Горбатюк в ефірі "Громадського", відповідаючи на запитання про те, чому на сьогодні існує не один випадок кримінальних справ, коли вони не розглядаються по суті роками або понад 3 роки не мають вироку.

За словами Горбатюка, у Кримінально-процесуальному кодексі прописано, що в судовій системі має бути безперервність судового процесу. Це означає, що коли суддя бере на розгляд одну кримінальну справу, він має її розглядати до вироку, і не брати паралельно на розгляд інші.

"А в нас це 100% порушується, і за це можна було б притягати суддів до відповідальності. Але скажуть, що так не можна, "бо суддів мало". Але хто тоді винен? Чому з липня 2013 року по вересень 2017-го не призначалися нові судді і не продовжувався термін іншим?", – Сказав він.

На його думку, справи не повинні розслідуватися по 2-3 роки.

"А нас привчають, що це начебто нормально. Для того, щоб коли після 3 років резонанс справи спаде, можна було тихенько прийняти виправдальний вирок, або ще якісь зловживання у справі. Це неправильно. І я впевнений, що за це несе відповідальність влада", – наголосив Горбатюк.

Стаття про безперервність судового процесу прописана у Кримінально-процесуальному кодексі. Вона передбачає дії судді для того, аби справи розглядалися в розумні терміни.

Нагадаємо, в Україні 22 суди не працюють через брак суддів.