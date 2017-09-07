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McDonalds хоче відмовитись бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії, - ЗМІ

Компанія невдоволена корупційними скандалами у ФІФА і чутками про використання гравцями збірної Росії допінгу на ЧМ- 2014
Американська корпорація McDonalds вивчає можливість відмови від спонсорства ФІФА через етичні проблеми.
McDonalds хоче відмовитись бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії, - ЗМІ Фото: LinkedIn

Джерела британського видання Daily Mail повідомляють, що вірогідність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС- 2018 оцінюється приблизно в 40%.

Діючий контракт McDonalds з ФІФА розрахований до 2022 року. Компанії доведеться заплатити більше $100 млн компенсації за дострокове розірвання.

Відзначимо, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.

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Нагадаємо, що усі допінг-проби, взяті у футболістів збірної Росії до та під час Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії, дали негативний результат.

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09 07 2017 15:20
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