НОВИНИАмериканська корпорація McDonalds вивчає можливість відмови від спонсорства ФІФА через етичні проблеми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonalds хоче відмовитись бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії, - ЗМІ
Компанія невдоволена корупційними скандалами у ФІФА і чутками про використання гравцями збірної Росії допінгу на ЧМ- 2014
Фото: LinkedIn
Джерела британського видання Daily Mail повідомляють, що вірогідність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС- 2018 оцінюється приблизно в 40%.
Діючий контракт McDonalds з ФІФА розрахований до 2022 року. Компанії доведеться заплатити більше $100 млн компенсації за дострокове розірвання.
Відзначимо, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.
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Нагадаємо, що усі допінг-проби, взяті у футболістів збірної Росії до та під час Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії, дали негативний результат.
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09 07 2017 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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