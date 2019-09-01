McDonald's прислав працівникам Ради їжу з кодом доставки "XYU": компанія вибачилась

"У нас одна половина відділу посивіла від стресу, а та, яка не посивіла, просто ще не чула про цей випадок"

McDonald's прислав пакунки з їжею працівникам Верховної Ради з написом "XYU". Отримувачі замовлення сприйняли напис як "криптичне послання" - у компанії вибачилися та зазначили, що це лише код замовлення й працівники McDonald's не знають, за якою адресою його відправлять.

Після отримання п'яти пакунків з їжею та написом "XYU" працівниця Ради Меланія Подоляк на своїй сторінці у Facebook припустила, що це могло бути "криптичне послання" до конкретних працівників Ради. Та додала, що "у Верховній Раді України працюють не лише нардепи, але й прості юні стафери", повідомляє "Громадське".

"Дорогі Glovo або McDonald's - якщо це криптичне послання було спрямоване на якихось конкретних працівників ВРУ, то ви кажіть, хоч в бургери не наплювали?", - написала дівчина.

У коментарі Громадському голова pr-відділу McDonald’s Анастасія Зражевська зазначила, що на пакунках були останні три літери автоматичного коду замовлення.

"На чеку замовлення з McDonald's через Glovo завжди зазначаються три останні букви коду замовлення. Код замовлення - це комбінація випадкових цифр та латинських букв, яка створюється автоматично. Так сталося, що у даного замовлення код містив саме ці латинські літери", - вказали в компанії.

Компанія вибачилася перед отримувачами та пообіцяла працівникам, що їхнє наступне замовлення буде безкоштовним:

"Наступна доставка для Меланіі та її колег, які робили замовлення сьогодні, буде від МакДональдз (за кошти компанії - ред.), щоб у Меланіі та її колег послуга доставки від McDonald's асоціювалася зі смачними стравами, а не з цим прикрим випадком".

Подоляк на своїй сторінці підтвердила вибачення компанії та назвала ситуацію «безцінним кейсом з кризових комунікацій».

"Усі взаємно поперепрошувалися, нам пообіцяли компенсувати. Як сказала мені працівниця: "У нас одна половина відділу посивіла від стресу, а та, яка не посивіла, просто ще не чула про цей випадок", - зазначила Подоляк у своєму дописі після вибачення компанії.

Нагадаємо, що у другому найбільшому штаті Індії Махараштра оштрафували заклади McDonald's та кав’ярні Starbucks через використання ними пластику.