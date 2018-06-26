McDonald's та Starbucks оштрафували через використання пластику
Заборону на одноразове використання пластику, наприклад, пакетів у магазинах, контейнерів для їжі та столових приладів, анонсували в Індії ще у березні 2018 року. Однак офіційно вона почала діяти 23 червня, повідомляє CNN.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді раніше називав пластик "загрозою людству". Його уряд прагне припинити використання одноразових пластикових виробів до 2022 року.
На сьогодні принаймні у 25 з 29 індійських штатів діє повна або часткова заборона на використання одноразового пластику, однак щодо дотримання цієї заборони немає належного нагляду.
Після набуття чинності такої заборони вони знайшли вихід та почали використовувати дерев’яні столові прилади, паперові чашки та соломинки з кукурудзяного крохмалю, повідомили у McDonald's. Однак ресторан фастфуду оштрафували через пластикові кришки для напоїв, яким керівництво поки не знайшло заміни.
Кав’ярня Starbucks не відповіла журналістам на запит.
Нагадаємо, Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.
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