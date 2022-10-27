McDonald’s відновлює роботу ще трьох ресторанів у Києві та області Ольга

Матарикіна

Список відкритих ресторанів додається.

Фото: LinkedIn

Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook. "Відсьогодні поновлюємо роботу ресторанів: м. Київ, ст. м. Арсенальна, вул. І. Мазепи, 1; м. Київ, ТРЦ Blockbuster, проспект С. Бандери, 36-Б; с. Гора, вул. Бориспільська, 6", – йдеться в повідомленні. Список всіх відкритих ресторанів – за посиланням. Раніше, 18 жовтня, компанія McDonald’s поновила роботу чотирьох ресторанів у Львівській області. Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припинила роботу в Україні після повномасштабного вторгнення рф. З середини вересня 2022 року заклади McDonald’s почали поступово відновлювати свою роботу в Україні.

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