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McDonald’s відновлює роботу ще трьох ресторанів у Києві та області
Фото: LinkedIn
Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook.
"Відсьогодні поновлюємо роботу ресторанів: м. Київ, ст. м. Арсенальна, вул. І. Мазепи, 1; м. Київ, ТРЦ Blockbuster, проспект С. Бандери, 36-Б; с. Гора, вул. Бориспільська, 6", – йдеться в повідомленні.
Список всіх відкритих ресторанів – за посиланням.
Раніше, 18 жовтня, компанія McDonald’s поновила роботу чотирьох ресторанів у Львівській області.
Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припинила роботу в Україні після повномасштабного вторгнення рф.
З середини вересня 2022 року заклади McDonald’s почали поступово відновлювати свою роботу в Україні.
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27 10 2022 17:33 МЕДІА
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