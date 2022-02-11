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McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську

Ольга
Матарикіна
Також ресторани швидкого харчування відкрилися у Білій Церкві та Броварах.
McDonald Фото: McDonald's
Про це повідомляється в сайті компанії.
 
В Івано-Франківську ресторан знову працює за адресою: вул. Миколайчука Івана, 2.
 
У Білій Церкві - на просп. Незалежності, у Броварах - на вул. Київській, 239.
 
"Ресторани працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s.
 
Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи", - пояснили в  McDonald’s.
 
Якщо ж повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання, додали в мережі.
 
Дізнатися про відкриття нових закладів та функціонування експрес-вікон і МакДрайву у відкритих ресторанах можна з офіційних джерел інформації McDonald’s в Україні: на сайті https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).
 
 
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02 11 2022 17:23
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