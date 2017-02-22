Медекспертам не вдалося визначити причину смерті Чуркіна
Міські медичні експерти прийшли до висновку, що смерть Чуркіна потребує подальшого вивчення, яке, як правило, включає токсикологічні та інші дослідження. Вони можуть зайняти кілька тижнів.
Про це пише Asociated press.
Медичний експерт несе відповідальність за розслідування випадків смерті внаслідок насильства, нещасного випадку, суїциду, у випадках, коли людина здавалася здоровою або за будь-яких незвичайних і підозрілих обставин. Як зазначає видання, більшість смертельних випадків, що розглядає бюро не є підозрілими.
Справа Чуркіна була передана у бюро судмедекспертизи лікарнею, де він помер.
У понеділок ввечері МЗС Росії повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку. 21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.
Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті. Видання New York Post з посиланням на джерела пише, що він міг померти від серцевого нападу.
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